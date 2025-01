361magazine.com - Cecilia Sala in tv per la prima volta e fa chiarezza su Elon Musk

Leggi su 361magazine.com

Per lain tv dopo la liberazione, da oltre 10 giorni è di nuovo una donna e una giornalista libera. Dopo 21 giorni di prigionia, la giornalista l’8 gennaio è stata liberata ed è tornata dall’Iran, dove si trovava per lavoro, in Italia.ha raccontato subito, qualcosa, senza poter scendere nei dettagli, nel suo podcast su Choramedia e poi ha rilasciato, ieri sera, 19 gennaio, unae lunga intervista tv da Fabio Fazio.Leggi anche: Il NYT svela: “ha avuto un ruolo nella liberazione della”La giornalista, che lavora anche per Il Foglio, ha raccontato come avvenivano gli interrogatori.«Durante gli interrogatori ero sempre incappucciata, con la faccia al muro. Il giornodel rilascio mi hanno fatto domande per 10 ore. Sono crollata, mi hanno dato una pasticca.