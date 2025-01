Lettera43.it - Bruno Vespa contro Cecilia Sala: «Vergognoso che non ringrazi Giorgia Meloni»

Leggi su Lettera43.it

«Che non abbia sentito il dovere diareè semplicemente». Cosìha attaccatosu X, dopo la sua intervista con Fabio Fazio a Che tempo che fa. Durante la sua prima apparsa in televisione dopo il rilascio dal carcere di Evin, in Iran, la giornalista ha raccontato dell’isolamento, degli interrogatori e dei prigionieri politici che sono ancora detenuti. Ha anche risposto a una domanda di Fazio che le chiedeva delle voci di un coinvolgimento di Elon Musk nella sua liberazione, dicendo solo che il miliardario aveva fatto sapere alla sua famiglia, tramite Andrea Stroppa, di essere al corrente della sua situazione. Ma nessun riferimento esplicito è stato fatto al lavoro del governo italiano per la sua liberazione. «Ammiro professionalmente