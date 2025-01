Tvzap.it - “Affari Tuoi”, finisce malissimo per Sara e Simone: pioggia di critiche dopo la puntata

News TV. Domenica 19 gennaio è andata in onda una nuovadisu Rai 1 dove hanno giocatoin rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, e accompagnata dal suo fidanzato. a coppia, arrivata alla tredicesima partecipazione come pacchisti, ha finalmente avuto l'occasione di giocare, ma la loro partita si è trasformata in un vero e proprio incubo.una serie di scelte sfortunate e offerte rifiutate,sono tornati a casa a mani vuote, con l'unico "premio" di consolazione: una bottiglia di grappa. Un epilogo amaro, che ha scatenato commenti ironici e polemiche sui social.perLa partita sembrava iniziata con il piede giusto: i primi pacchi aperti contenevano importi bassi, lasciando intatte le cifre più alte.