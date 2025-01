Liberoquotidiano.it - "Vi dico io che tipo è davvero Fabio Fazio": la Littizzetto disintegra il maestrino rosso

Tutto pronto per la puntata di domenica 19 gennaio di Che tempo che fa, sul Canale Nove, che si preannuncia scoppiettante con le interviste a Papa Francesco e a Cecilia Sala, la giornalista italiana tenuta in ostaggio per quasi 3 settimane in Iran. Nel frattempo, è la sodale del conduttore, Luciana, a scaldare il clima. Intervistata dal Corriere della Sera, la comica torinese ha regalato qualche chicca riguardo al rapporto che la lega ormai da 20 anni a: "La nostra è una liaison sentimentale nell'accezione classica.ha tanti difetti, dovremmo fare uno speciale per elencarli tutti. E poi è uno che ti spiega lui le cose, anche quando le hai già capite. È più forte di lui. Ogni tanto mi dice che sono come sua moglie: lei è deliziosa e molto paziente. Significa che sono come lei perché lo sopporto".