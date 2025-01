Tvplay.it - Una Stella del Milan alla Juve, annuncio di pochi istanti fa

Leggi su Tvplay.it

ntus protagoniste sul mercato nella sessione di Gennaio. Attenzione a quest’indiscrezione emersa poco faDopo essersi affrontate sul campo nel big match della 21.a giornata vinto dai bianconeri 2-0,ntus potrebbero incrociarsi nuovamente, a breve, sul mercato.Unadeldifa – Tvplay.it (Foto LaPresse)Più fonti confermano un imminente tentativo dellaper Tomori. Il difensore delè tornato il principale obiettivo per la retroguardia bianconera che necessita di un sostituto dell’infortunato Bremer. Giuntoli è pronto a presentare alun’offerta che prevede 5 milioni per il prestito oneroso più altri 20 per l’obbligo di riscatto, particolare quest’ultimo che certifica la volontà delladi puntare sul centrale inglesi anche per le prossime stagioni.