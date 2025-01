Ilrestodelcarlino.it - Tre bandiere per la pace. Lepore espone a Palazzo anche il vessillo israeliano

Un messaggio diche mette d’accordo sia la Comunità ebraica sia quella islamica. Matteo, dopo l’esposizione della bandiera palestinese sul balcone did’Accursio nel maggio scorso, alla notizia del cessate il fuoco in Medio Oriente ha affissoquella israeliana. Un impegno, in verità, che il sindaco si era preso mesi fa dopo le critiche della Comunità ebraica, a seguito delle quali aveva cercato subito dopo il disgelondo accanto aldella Palestina, la bandiera arcobaleno della. Un gesto per rasserenare il clima, ma che non era bastato a Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica bolognese, chein occasione della recente marcia dellain città (a cui non ha partecipato, ndr), aveva definito l’esposizione delpalestinese sulla facciata del Comune "divisiva".