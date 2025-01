Thesocialpost.it - Tragedia sulla SS93: due giovani perdono la vita in uno schianto frontale. Chi sono

: duelain un terribile incidente stradaleCanosa di Puglia – Due, Giovanni Fiore, 25 anni, e Francesco Minervini, 21 anni, entrambi residenti a Canosa di Puglia, hanno perso lain un drammatico incidente stradale avvenuto nella nottestatale 93, nei pressi del casello autostradale di Canosa, nel nord Barese.I due ragazzi viaggiavano a bordo di un’auto che si è scontrata frontalmente con un tir. L’impatto, violentissimo, ha ridotto la vettura a un ammasso di lamiere accartocciate, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta, che hanno lavorato per ore per estrarre i corpi dei duedall’abitacolo.Nonostante l’arrivo tempestivo del personale del 118, per Giovanni e Francesco non c’è stato nulla da fare.