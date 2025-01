Oasport.it - Snowboard alpino, otto italiani accedono agli ottavi nel secondo PGS di Bansko!

Vanno in archivio le qualificazioni delPGS in programma a, in Bulgaria, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di: passano il turno e vannoJasmin Coratti ed Elisa Caffont tra le donne e Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March ed Edwin Coratti.Nelle qualificazioni femminili il miglior riscontro è quello della tedesca Ramona Theresia Hofmeister, prima in 1’19?69, che precede la giapponese Tsubaki Miki di 0?13, mentre è terza l’azzurra Jasmin Coratti, staccata di 1?07. Quarta piazza per la neerlandese Michelle Dekker, a 1?50, mentre è quinta l’altra italiana ad accedere, Elisa Caffont, attardata di 2?58. Fuori nella qualification run, invece, Sofia Valle, 38ma, Elisa Fava, 41ma davanti a Fabiana Fachin, 42ma, Sophie Rabanser, 51ma, e Giorgia Carnevali, uscita.