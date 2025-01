Ilgiorno.it - Restyling della Paullese nel mirino: “Noi, prigionieri del cantiere”

Settala (Milano) –di un eterno, imprenditori e titolari delle attività commerciali con sede al chilometro 10denunciano i contraccolpi che i lavori per il raddoppio delle corsie dell’ex statale 415 stanno producendo sulle loro attività. L’area è quella attualmente più penalizzata dal. I lavori, peraltro, procedono a rilento con la viabilità provvisoria che ha reso più difficile l’accesso a negozi e aziende, favorendo anche situazioni di degrado, come l’abbandono di rifiuti. Partiamo dalle realtà che si affacciano sull’ex statale, in direzione di Milano. “È una situazione che si trascina dal 2021, la pazienza è finita”, sbotta Fabio Elmi, titolareGuandong, azienda che produce materie plastiche per la comunicazione visiva.