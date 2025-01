Inter-news.it - Parolo: «Inter deve rispondere! Taremi? Non ha avuto molte occasioni»

L’scende in campo questa sera contro l’Empoli cercando dialla pesante vittoria del Napoli sul campo dell’Atalanta.analizza il momento dei nerazzurri, reduci dal 2-2 con il Bologna, ma si concentra anche su qualche singolo. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZNPESO –e Napoli stanno dando vita a un bel testa a testa scudetto. Marcoparla dell’importanza della sfida con l’Empoli per i nerazzurri: «Sta venendo fuori un bel campionato grazie alla qualità dell’e del Napoli. Si sta aprendo un duello di vertice moltoessante e a 360 gradi secondo me, anche tra gli allenatori, però oggi l’contro un Empoli che vorrà rifarsi. Se ha lasciato qualche strascico il pari con il Bologna? Qualcosa ti lascia sempre non riuscire a trovare il risultato ma dipende tanto dalla partita di oggi, dalla prestazione e dalla capacità di portare punti a casa.