Inter-news.it - LIVE – Inter-Como Women 1-0, GOOOLLL! Polli entra e la sblocca!

è l’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano (MI).1-075? RISCHIO! Tomaselli commette un errore gravissimo a centrocampo, praticamente regalando un assist a Estal. La calciatrice delne approfitta ma non fino in fondo perché davanti a Runarsdottir perde il tempo giusto. Il portiere nerazzurro esce e riesce a murarla.73? Cartellino giallo per il: ammonita Petzelberger 69? GOOOOOOOOOOOLLLLLL!!dalla panchina e decide un altro match! L’attaccante nerazzurra, sola in area di rigore, viene servita dall’altra subta Schough e con facilità controlla e mira alla porta.