Olbia frammenti di carne | orrore in spiaggia la mossa del pm

Una scoperta inquietante, di cui vi abbiamo giĂ dato conto alla vigilia, ha attirato l’attenzione dei bagnanti a Bados, a Olbia, dove sono stati rinvenuti dei resti di origine organica in spiaggia. Il punto è che quelli rinvenuti sul bagnasciuga sardo potrebbero essere di origine animale, ma anche di origine umana, circostanza che non è ancora stata esclusa e che, anzi, potrebbe essere preponderante. L’area è stata immediatamente isolata e le forze dell’ordine sono intervenute per eseguire i primi rilievi. Sul posto sono arrivati anche gli esperti della Polizia Scientifica. Ora si apprende che il magistrato di turno ha ordinato il sequestro dei reperti per permettere analisi piĂą approfondite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Olbia, "frammenti di carne": orrore in spiaggia, la mossa del pm

Olbia, orrore in spiaggia: il ritrovamento sconvolge i bagnanti - Nella mattinata di oggi, sabato 12 luglio, un inquietante ritrovamento ha attirato l’attenzione dei bagnanti sulla spiaggia di Bados, nel territorio costiero di Olbia.

