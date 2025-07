Villaricca Idee e Concretezza e Salvatore Mautone raccontano la nascita di un’associazione di giovani per i giovani

Una generazione che non si accontenta di osservare, ma sceglie di agire e costruire. Un giovane che parte dal basso e diventa punto di riferimento per centinaia di coetanei. È uscito il libro “Idee e Concretezza – Un’associazione di giovani per giovani”, la biografia ufficiale di Salvatore Mautone, presidente dell’associazione di promozione sociale Idee e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, “Idee e Concretezza” e Salvatore Mautone raccontano la nascita di un’associazione di giovani per i giovani

Villaricca Idee e Concretezza – Salvatore Mautone racconta la nascita di un’associazione di giovani per i giovani Una generazione che non si accontenta di osservare, ma sceglie di agire e costruire. Un giovane che parte dal basso e diventa punto di riferimen Vai su Facebook

Villaricca - Mautone lascia la Protezione Civile per dedicarsi alla sua associazione Idee e Concretezza; Villaricca, murales per Santo Romano: «Abbassante le armi».

Villaricca Idee e Concretezza, Salvatore Mautone racconta la nascita di un’associazione di giovani per i giovani - Questo libro racconta un percorso autentico e concreto: da volontario nella Protezione Civile di Villaricca durante la pandemia, Salvatore ha dato vita, il 20 ... Segnala napolivillage.com

Ennesimo rogo tossico nella zona nord di Napoli – L’associazione “Idee e Concretezza” dice basta - Il sottoscritto Salvatore Mautone, presidente dell’associazione Idee e Concretezza, insieme al vicepresidente, ai consiglieri e a tutti i soci, esprime ... Si legge su napolivillage.com