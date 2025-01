Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: vittoria per Elvira Oeberg, Wierer in lotta per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 12.3015.29 Reazione di Richard che rimane davanti a. Preuss ormai è rientrata e sembra averne di più.15.29prova a superare Richard che sembra stanca. Preuss è ormai ad un passo.15.28 Sono tre atlete per le due posizioni suldeve provare a rimanere con Richard per evitare di essere ripresa da Preuss15.28 Dopo l’ultimo poligonoha 17.8? su Richard, 18.5? su, 25.4? su Preuss e 30.3? su Minkkinen.15.27 Zero di Preuss che sarà della partita per il.15.27 Zero di Richard, Hannasbaglia sull’ultimo bersaglio.15.27 Zero diche vince la gara. Attenzione alle inseguitrici per.15.26sbaglia sul secondo bersaglio ma è la più veloce a chiudere.