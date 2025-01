Inter qualcosa non va Serve tornare sul mercato?

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tra mille difficoltà dovute a prestazioni non esaltanti, la sconfitta in Supercoppa italiana e malumorini, l’Campione d’Italia si prepara a continuare nel programma infuocato che fino a fine gennaio vedrà la squadra di Inzaghi in campo in media ogni tre giorni. La gara di questa sera a San Siro con l’Empoli rappresenta un’appuntamento fondamentale per mantenere il ritmo del Napoli in vetta alla classifica e mantenere vivo il progetto aggancio, ma la situazione in casanon è ancora perfettamente chiara.ChiaroscuroSe Simone Inzaghi ha potuto tirare un mezzo sospiro di sollievo per il recupero di Mkhitaryan, tornato in gruppo ieri, la squadra stra attraversando un periodo si positivo per i risultati ma incerto per quanto concerne il futuro. A tener banco c’è sempre il possibile caso Frattesi che, considerando le nebbie attorno alla questione come dichiarato dalla dirigenza di Viale della Liberazione, si trova ad affrontare un affaticamento muscolare, altra causa che lo sta tenendo forzatamente seduto in panchina.