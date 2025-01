Inter-Empoli ecco chi arbitrerà il match di San Siro

Leggi su Ilnerazzurro.it

arbitro. Dopo il mini turno infrasettimanale che ha portato l’ad avere solo una partita in meno rispetto a tutte le altre squadre della Serie A, i nerazzurri torneranno nuovamente a Sanper la ventunesima giornata di campionato nella serata di domenica dove ad attendere i ragazzi di Simone Inzaghi ci sarà l’. In vista del posticipo di Milano, nella giornata di mercoledì, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di Serie A e per ildelle 20.45 è stato chiamato l’arbitro Ermanno Feliciani.arbitro: sarà FelicianiFischietto della sezione di Teramo, Feliciani è alla seconda direzione con l’dopo il pareggio all’esordio in campionato sul campo del Genoa e al quinto con l’, per un totale complessivo di una vittoria (Sassuolo, 1-0), due pareggi (Sampdoria, 1-1 e Genoa 0-0) e due sconfitte (Monza 2-1, Atalanta 3-2).