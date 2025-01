Terzotemponapoli.com - Il Napoli Basket ci crede! Sassari sconfitto per 87-70

Ilbatte la Dinamocon il punteggio di 87-70 e raccolgono la terza preziosa vittoria in campionatovs BANCO DI SARDEGNA– Riporta il sito Pianeta.Com che ladi questo lunch match contronon è nemmeno parente di quella dell’andata, ma quello che fa specie è l’involuzione degli isolani. La squadra di Bulleri ha poche idee e molta confusione in campo, mentre dall’altra parte il padrone del match è Erick Green che sfodera il meglio del suo repertorio.vs BANCO DI SARDEGNAPRIMO QUARTOSubito errori dalla linea dei tre punti per le due squadre, abbastanza nervose. Il primo canestro è di Erick Green con 8’17” 2-0. Tripla di Fobbs, risposta di Green con la stessa moneta + libero aggiuntivo 6-3 al 3?.