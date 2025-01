Liberoquotidiano.it - "Ho lavorato con cinque Papi. Wojtyla, la piscina e la guarigione miracolosa"

Monsignor Gaetano Bonicelli ha 100 anni e ha vissuto la storia di questi due secoli accanto ai grandi dell'Italia e del mondo. Ha conosciuto sei(Pio XII, san Giovanni XXIII, san Paolo VI, beato Giovanni Paolo I, san Giovanni Paolo II, Benedetto XVI) e hacondi loro («Conavevo un rapporto speciale, più confidenziale»), ha incontrato Presidenti della Repubblica («Pertini era una frana a carte, a Cossiga ho detto no»), ministri, politici e ha viaggiato per icontinenti visitando 43 Paesi. Vescovo di Albano Laziale dal 1975 al 1981 e arcivescovo di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino dal 1989 al 2001, è stato anche vice assistente nazionale delle Acli (1955-1965) e ordinario militare per l'Italia (1981-1989). Incarichi importanti, eventi epocali, conoscenze speciali («Se ho santi in paradiso? Tre santi e un beato di sicuro, ho avuto il privilegio di frequentarli in vita»): don Tano - mente ancora brillantissima e ricordi lucidi - si racconta e lo fa con grande semplicità.