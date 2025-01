Zonawrestling.net - FOTO: CM Punk presente a UFC 311

WWE e UFC fanno ormai parte del medesimo gruppo societario, ossia TKO. Per questo motivo non è più cosa rara vedere Superstar WWE presenziare agli eventi della federazione di Dana White e viceversa. Ieri notte presso l’Intuit Dome di Inglewood, California, si è svolto l’evento UFC 311 con main event della serata il match tra Islam Machacev e Renato Moicano con in palio il Lightweight Title.CMa UFC 311Tra le varie personalità che hanno assistito a UFC 311 ieri notte anche CM. Quando le telecamere lo hanno ripreso, il ragazzo di Chicago ha salutato il pubblico con il suo tipico gesto del “go to sleep”. Poi si è fatto anche un giro nel backstage insieme a Cathy Kelly e al fighter Belal Muhammad. Qui sotto le immagini.Chicago crew here for #UFC311 #TKO @ufc @WWE pic.