Forlì baby hacker 15enne viola il sistema scolastico per alzarsi i voti e modifica le rotte delle navi

Un ragazzo di 15 anni di Cesena ha sconvolto la polizia postale con le sue capacità informatiche, usando il suo semplice computer per fare quello che sembra uscito da un film. Dal cambiare iin pagella fino a spostare lepetroliere nel Mediterraneo, per lui tutto sembrava un gioco.Leggi anche: Torino, educatrice salva una mamma e le figlie dal marito violento. Era iniziato tutto da uno svenimento in classeL’aggio deiscolasticiIl giovane, appassionato di tecnologia, hato il sito del Ministero dell’Istruzione. Qui hato i suoi, trasformando i 5 in 6 per evitare problemi a scuola. Ma non si è fermato qui. La sua curiosità e il desiderio di “giocare” lo hanno portato molto oltre, entrando nei software che gestiscono lagazione