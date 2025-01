Oasport.it - Federica Brignone: “Le vittorie di Tomba? Troppe…”. E apre ad un futuro post Milano Cortina?

Un altro capolavoro straordinario di una stagione finora magnifica per: la valdostana vince per dispersione il superG did’Ampezzo sull’Olympia delle Tofane dopo il terzoo di ieri in discesa. Si tratta della prima vittoria per l’atleta azzurra su questa pista: punti fondamentali per rafforzare la sua leadership in classifica generale e mettere credenziali sempre più serie sul tavolo in ottica Sfera di Cristallo.Ecco le impressioni dopo la 31a vittoria in Coppa del Mondo: “Oggi la neve era più caldina, mi trovo bene sulla neve che è primaverile perché scivola di più e non è aggressiva, ma più compatta. Devi essere un po’ più pulito, devi far lavorare lo sci e mi piacciono molto queste condizioni”.L’azzurra ha spiegato la particolarità di questa gara: “Il superG era tattico, come avevamo previsto c’era spazio per lasciare andare le punte, ma se prendevi qualche traiettoria male andavi lungo.