Liberoquotidiano.it - "Corso di bengalese per i bambini italiani". Mestre, esplode la bufera a scuola: "Sottomissione"

Undi linguaper iche frequentano l'istituto Giulio Cesare di. È questa l'idea che ha preso piede nellaper favorire l'integrazione. Un passaggio inverso rispetto a quanto logica vorrebbe. Non l'italiano insegnato ai bengalesi ma viceversa. La scelta dell'istituto, raccontata dal Gazzettino, inevitabilmente ha suscitato parecchie polemiche. E su questo punto è intervenuta Anna Cisint, europarlamentare Lega: "La scelta di undi linguaadottata dallaGiulio Cesare aè l'ennesimo errore di chi ritiene che l' assimilazione delle nuove generazioni di figli di immigrati passi dalladella nostra cultura anziché dal suo studio e dalla sua conoscenza. È fondamentale che questiimparino l'italiano, le nostre tradizioni e anche la lingua locale, patrimonio storico e identitario fondamentale per un territorio come il Veneto e Venezia.