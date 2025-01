Quotidiano.net - Corea del Sud. Folla assalta il tribunale che ha esteso l’arresto del presidente Yoon Suk Yeol

Roma, 19 gennaio 2025 - Cresce la tensione indel Sud dopo l'arresto deldepostoSuk. Unafuori controllo hato stamane prima dell'alba ilche hala detenzione dia 20 giorni, su richiesta della procura. Già da ieri decine di migliaia di persone stavano assediando il palazzo di giustizia del distretto occidentale di Seul in attesa della decisione sulla estensione della detenzione. Alla notizia della conferma dell'arresto, motivata con il timore di inquinamento o distruzione delle prove, una marea di sostenitori deldeposto hanno preso d'assalto la Western District Court, infrangendo le finestre e facendo irruzione nell'edificio. epa11835293 Police officers try to break up a crowd of supporters of suspended PresidentSukin front of the Seoul Western District Court in Seoul, South Korea, 19 January 2025.