Ilnapolista.it - Conte è stato chiarissimo sul mercato, non vuole mezze tacche: mai più Grassi, Regini o Dendoncker

non, è: mai piùo DendonkerCesare – Caro Guido vittoria preziosissima del Napoli che sempre più con merito lotta per lo scudetto. A Bergamo grande prova di carattere, fisica e tattica. Nel primo tempo dopo un inizio in cui gli atalantini ci hanno aggredito e messo in difficoltà e tenuti nella nostra area, anche dopo il loro vantaggio, poi gli azzurri sono venuti fuori e con un uno-due micidiale hanno ribaltato il risultato. E stesso inizio nella ripresa in cui dopo il pareggio atalantino ci ha salvato Meret con un grande intervento sul colpo di testa De Ketelaere ma poi il Napoli ha ripreso in mano e vinto la partita.Guido – L’Atalanta è una squadra aggressiva, fisica e che gioca al calcio e nelle fasi iniziali dei due tempi ci hanno schiacciato costringendoci ad abbassati troppo ma poi l’abbiamo saputa domare con una prova di grande maturità.