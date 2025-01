Ilnapolista.it - Capello elogia l’umiltà del Napoli e boccia i cambi di Gasperini: incomprensibili (Gazzetta)

deldi)Per ladello Sport Fabioanalizza Atalanta-2-3.La vittoria delsul campo dell’Atalanta trasforma la corsa scudetto in una lotta a due. Non è solamente una questione di punti in classifica, io credo che la partita di ieri sera a Bergamo ci abbia detto una cosa: l’Inter è l’unica ad avere la forza per tenere il passo della squadra di Conte, che è davvero salita di tono.Ilmi è piaciuto molto per la personalità, la freschezza e la determinazione. Ma la parola che spiega il successo degli azzurri è soprattutto una: umiltà. Ilè un blocco unico: tutti difendono, tutti lottano. E farlo sul campo di una squadra molto fisica e arrembante come l’Atalanta è fondamentale.