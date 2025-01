Australian Open 2025 | programma e ordine di gioco lunedì 20 gennaio

Leggi su Sportface.it

Dopo una domenica di certo non indimenticabile, con pochi incontri combattuti ed emozioni, l’spera di regalare ben altre sensazioni in questo20in cui si concluderanno gli ottavi di finale dei due tabelloni di singolare. L’attenzione da parte degli appassionati italiani non potrà che essere in particolar modo rivolta ai due azzurri ancora in corsa, ovvero Jannik Sinner – che sfida Holger Rune -, e Lorenzo Sonego, che vuole proseguire il suo splendido torneo e si ritrova ad affrontare il giovane temibilee Learner Tien.ATTESA PER SINNER E SONEGOBisognerà puntare la sveglia per vedere l’atteso matchup tra Jannik Sinner e Holger Rune. In un percorso che oggettivamente non pare di quelli impossibili verso la finale per il numero uno del mondo, il tennista danese rappresenta probabilmente l’ostacolo che fa più paura in questo momento.