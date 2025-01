Juventusnews24.com - Tomori Juventus, i bianconeri fanno sul serio: pronto un nuovo assalto. Ci sarà questa mossa nei prossimi giorni

di RedazioneNews24unal difensore del Milan e ihanno pianificato neiunapproccioSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, laha pianificato neiunapproccio al Milan per Fikayo. Il difensore rossonero è ancora in cima alla lista di Thiago Motta, che ritiene l’inglese il giocatore più simile per caratteristiche all’infortunato Bremer. Inoltre, rispetto ad altre alternative, non avrebbe bisogno un periodo d’ambientamento.Leggi sunews24.com