Lapresse.it - TikTok, Trump valuta proroga di 90 giorni contro il divieto

Leggi su Lapresse.it

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldha dichiarato che “molto probabilmente” concederà aaltri 90per raggiungere un accordo che permetta alla popolare piattaforma di condivisione video di evitare ildi operare negli Stati Uniti. In un’intervista rilasciata alla NBC News,ha dichiarato di non aver ancora deciso cosa fare sul tema, ma di starndo la possibilità di concedere aquesta ‘tregua’ dopo il giuramento in programma lunedì.Migliaia in marcia a Washington in protestail tycoonMigliaia di persone provenienti da tutti gli Stati Uniti si sono raccolte a Washington per una protesta per i diritti riproduttivi delle donne e per altre cause che ritengono minacciate dalla prossima amministrazione, in vista del suo insediamento alla Casa Bianca in programma per lunedì.