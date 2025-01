Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari gare 18 gennaio, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

, sabato 18, saranno di scena diversidi Coppa del Mondo per lo sci alpino, con la discesa sia per gli uomini che per le donne, per il biathlon, con la staffetta femminile e per lo sci di fondo, ed Europei per lo short track e per lo slittino.Nella discesa libera femminile ina Cortina d’Ampezzo (Belluno), valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, saranno ben dieci le azzurre al via: Sofia Ga, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseRebecca Passler, Dorothea Wierer, Martina Trabucchi e Michela Carrara comporranno il quartetto azzurro che prenderà parte alla staffetta 4×6 km femminile valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: la gara ina Ruhpolding, in Germania, scatterà alle ore 14.