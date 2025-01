Ilrestodelcarlino.it - Si tratta per Saric . Curto non è in uscita

Rimane ancora in stallo la situazione che riguarda l’arrivo del centrocampista del Palermo Dario. Con il giocatore c’è già l’accordo manca quello con la società rosanero che vorrebbe monetizzare – si parla di 300mila euro – anche per rientrare dell’investimento fatto due anni e mezzo fa quando fu speso un milione e mezzo per ottenere il cartellino dall’Ascoli. Il Cavalluccio invece punta ad ottenere il prestito secco, o con diritto di riscatto, ma comunque non oneroso. Se lativa dovesse rimanere ancora a lungo impantanata il ds Fabio Artico potrebbe tornare a pensare allo sloveno della Cremonese, il classe ’92 Zan Majer. Proprio il club grigiorosso avrebbe invece messo gli occhi sul difensore del Cesena Marco, arrivato in Romagna in estate in prestito dal Como. Una voce che però non ha trovato nessuna conferma: il Cavalluccio non ha ricevuto nessuna telefonata a proposito enon è nell’elenco dei giocatori in