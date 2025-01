Secoloditalia.it - Separazione delle carriere, Bongiorno: “Così si garantisce la parità effettiva tra accusa e difesa”

“Questa riformatranel processo penale”, ha spiegato l’avvocato e senatrice della Lega Giuliain merito al temadella, durante un’intervista a La Stampa. “Forse sfugge che chi entra in un’aula di giustizia per essere processato, colpevole o innocente che sia, affronta un’esperienza dolorosissima – ha ricordato– Il potere del giudice è enorme e l’imputato deve avere la certezza che chi deciderà sulla sua libertà personale, sul suo patrimonio o sulla sua reputazione sia davvero equidistante da pm e difensore”. Il difensore legale di Matteo Salvini, da poco assolto nel processo Open arms, ha precisato come il precedente governo non abbia fatto abbastanza sul tema della: “Mentre la Cartabia aveva solo attenuato il problema, questa riforma lo affronta di petto, e lo risolve garantendotranel processo penale”.