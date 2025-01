Game-experience.it - PS6, un leaker condivide nuovi dettagli su CPU, GPU e periodo d’uscita?

Le voci sul futuro di PlayStation continuano a crescere consulla PS6. Secondo Kepler L2, insider esperto in hardware e autore di anticipazioni rivelatesi esatte, Sony sarebbe già a un punto avanzato dello sviluppo.Difatti grazie a NeoGAF scopriamo che ilha affermato che il design del SoC, cuore della console, è stato completato ed è attualmente in una fase di test “pre-silicon”, fondamentale per simulare le prestazioni e prevenire problemi tecnici prima della produzione effettiva.Il “Tapeout A0”, fase conclusiva della progettazione e testing, è previsto per la fine del 2025. Considerando che Sony impiega circa due anni per passare da questa fase al lancio ufficiale, PS6 potrebbe di conseguenza?a arrivare sul mercato nel corso del 2027, con ogni probabilità verso la fine dell’anno.