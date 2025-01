Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Aiava/Jasika 0-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: si parte!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)15-15 Spingesulla seconda di, poi tira sue ottiene il punto.15-0 Primo ace di.6:18 Primo a servire.6:17 Si sta per iniziare! Ricordiamo che in doppio misto i match funzionano come nel doppio allo ATP-WTA: punto secco (no ad, deciding point) sul 40 pari e match tie-break al posto del terzo set.6:14 In corso il palleggio di riscaldamento. Giudice di sedia è il popolare francese Damien Dumusois, sei volte a dirigere la finale del Roland Garros in campo maschile, recentemente anche in questo ruolo nella finale olimpica Djokovic-Alcaraz e noto perché lo fu anche nella finale femminile, a Parigi, tra Schiavone e Stosur nel 2010.