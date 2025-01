Sbircialanotizia.it - Gaza, Israele approva la tregua: 737 prigionieri liberi in cambio dei primi ostaggi

Leggi su Sbircialanotizia.it

Dopo ore di riunione, via libera da 24 ministri mentre otto avrebbero bocciato l'intesa. Intesa in vigore dal domani. Netanyahu: "Se fase due fallisce, la guerra riprenderà con sostegno Usa" Il governo dihato l'accordo sul cessate il fuoco e sul rilascio degli, aprendo la strada all'entrata in vigore della .L'articolola: 737indeiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.