Chi è Giovanna Astolfi moglie di Marco Liorni? I due hanno figli? Un amore lontano dai riflettori

Sempre pacato e misurato,è uno dei volti più amati della televisione italiana. Dopo gli esordi a Mediaset, dove è stato inviato di programmi come Verissimo e il Grande Fratello (che gli è valso uno dei suoi tre Telegatti),è approdato in Rai. Qui ha condotto La Vita in Diretta nella fascia pomeridiana di Rai Uno dal 2014 al 2018, per poi passare, nel 2019, alla guida del game show estivo Reazione a Catena.Da lì, poco alla volta, è diventato uno dei volti di punta della TV pubblica tricolore, diventando il padrone di casa anche del quiz invernale del tardo pomeriggio di Rai 1 – L’Eredità, ereditando la conduzione da Flavio Insinna (che doveva in un primo momento essere sostituito da Pino Insegno, amico di Giorgia Meloni).Maè un uomo per tutte le stagioni e così ha ereditato L’Eredità in punta di piedi ed ha sostituito anche Amadeus per il grande show live di Capodanno della TV di Stato, L’anno che verrà (show di discreto successo, con tanto di polemica su tutti i giornali del primo gennaio).