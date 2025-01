Biathlon | Johannes Boe annuncia a sorpresa il ritiro a fine stagione

Leggi su Sportface.it

Thingnes Boe hato il suo. Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del, che proprio nell’anno delle Olimpiadi perderà una leggenda nonché il suo rappresentante più vincente e più famoso degli ultimi anni. Nel pieno della tappa di Coppa del Mondo di Ruhpolding, dove domani è in programma la mass start, il classe ’93 norvegese ha indetto una conferenza che ha visto la partecipazione di tutto lo staff norvegese e in cui ha spiegato le motivazioni all’origine della sua scelta. La difficoltà di coniugare l’attività agonistica alla famiglia e in particolare ai figli è alla base della decisione, a cui si aggiunge anche il sacrificio e il tempo necessario per preparare al meglio le Olimpiadi.Le finali di Coppa del Mondo di questaa Oslo Holmenkollen saranno dunque l’addio ufficiale aldi questo straordinario campione, che ha ancora grandi possibilità di chiudere vincendo la Coppa del Mondo generale.