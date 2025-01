Secoloditalia.it - Australian Open, Sinner vola agli ottavi. Giornata amara per Jasmine Paolini, eliminata al terzo turno

Jannikvadi finale degli2025. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha battuto lo statunitense Marcos Giron neldel singolare maschile per 6-3, 6-4, 6-2 in 2 ore di gioco. Il 23enne altoatesino, detentore del titolo a Melbourne, neglidi finale attende il vincente del match tra il danese Holger Rune, testa di serie numero 13, e il serbo Miomir Kecmanovic. Nulla da fare, invece, peraldel singolare femminile. L’azzurra, testa di serie numero 4, è stata sconfitta dall’ucraina Elena Svitolina, numero 28 del tabellone, che si è imposta per 2-6, 6-4, 6-0.batte Giron in tre set e. Nulla da fare per«Sono contento di esseredi finale, oggi ho affrontato un giocatore molto solido da fondo e capace di servire un’ottima prima.