Ilveggente.it - Annuncio shock dagli Australian Open: addio Sinner

Leggi su Ilveggente.it

choc: perè davvero finita. Ecco le parole che aprono a qualcosa di diverso per l’anno prossimo Stavolta è finita, per davvero. Perché le parole sono ufficiali e non lasciano spazio a nessun tipo di interpretazione oppure ad un si vedrà in futuro. La storia d’amore è alle battute finali, ultimi tornei insieme e poi un abbraccio, lunghissimo, una grossa stretta di mano, e si guarda al futuro. Non c’è più niente da fare.(Lapresse) – Ilveggente.itin corso, torneo che vedefavorito e sotto pressione per evidenti motivi, arriva unufficiale che stravolge la carriera del tennista azzurro, numero uno al mondo, unico in grado da queste parti di raggiungere questo obiettivo.