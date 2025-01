Thesocialpost.it - Alice ha l’influenza, muore 4 giorni dopo il ricovero in ospedale: disposta autopsia

Arrivata al Pronto Soccorso di Cuneo nel primo pomeriggio di martedì 7 gennaio per quello che sembrava un forte attacco influenzale, la situazione diRolando è rapidamente peggiorata. Nonostante gli sforzi del personale medico, la giovane è deceduta quattro, sabato 11 gennaio. Le cause del decesso saranno chiarite dai risultati dell’Rolando, 34 anni, era un volto noto a Cuneo. Originaria del capoluogo e residente nella frazione San Rocco Castagnaretta, si era diplomata al liceo delle Scienze Umane e aveva lavorato per l’agenzia Promo Cuneo, che si occupa della raccolta pubblicitaria per il settimanale CuneoSette. Successivamente, era entrata nello staff di “Media LG”, curando la pubblicità per il settimanale La Guida. Da oltre quattro anni era responsabile della reception e dell’accoglienza presso la clinica “Centri Medici Primo” in corso Brunet.