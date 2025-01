Lanazione.it - Una strada disagiata: c’è la via alternativa

Lache porta al paese di Cutigliano è al centro di una polemica rovente dopo che, nonostante gli impegni presi, non siano stati avviati lavori di alcun tipo. L’ultima fonte di disagio è stata generata da un ampio fronte smottato da un terreno di proprietà comunale che ha invaso larendendola impraticabile. L’amministrazione ha individuato come percorso alternativo via Cantamaggio che, dal piazzale Fabio Danti arriva al versante soprastante la frana, poche decine di metri a valle del parcheggio Sant’Antonio. Con questa soluzione si salva anche la possibilità di raggiungere gli impianti sportivi della Doganaccia, inoltre senza che nessuna abitazione rimanga isolata, così come le numerose attività dislocate sul territorio, fino al Melo. Dalla sinergia con cui stanno operando le maestranze di Comune e Provincia, con la ditta appaltatrice, si spera che i lavori possano terminare in tempi brevi, anche se la soluzione trovata garantisce uno scorrimento sufficiente, il ripristino della SP37 è sicuramente auspicabile.