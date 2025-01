Thesocialpost.it - Storico negozio di abiti Magnani Sposa va a fuoco nel pisano: due piani in fiamme

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella serata di giovedì 16 gennaio, intorno alle 19:30, presso ila San Miniato Basso, in provincia di Pisa, nei pressi della superstrada Fi-Pi-Li. Fortunatamente, all’interno dell’attività non si trovava nessuno, ma i danni alla storica boutique didaappaiono significativi, anche se la stima precisa è ancora in corso.I Vigili deldi Pisa ed Empoli sono intervenuti con otto automezzi e hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare lee mettere in sicurezza l’edificio e le strutture adiacenti. L’incendio ha interessato l’intero piano superiore del, propagandosi dal lato che affaccia sulla provinciale 36 fino a via Ilaria Alpi. L’area è stata evacuata e alcune attività commerciali vicine sono state chiuse per precauzione.