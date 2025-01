Romadailynews.it - Scuola, Rotondo (Lega): “Nei menù green dei nostri bambini, solamente sprechi”

Leggi su Romadailynews.it

“Oggi in commissioneabbiamo appreso che ilproposto dal PD in Campidoglio sta portando ad enormialimentari, toccando soglie dell’80%”.Lo dichiara in una nota Alessio, consigliereal VI Municipio Roma delle Torri“Questa è la dimostrazione che il Sindaco Gualtieri e il partito democratico non hanno a cuore la tutela dell’ambiente, ma semplicemente una necessità spasmodica di imporre una qualsivoglia ideologia verde, spingendosi a somministrare aiindecenti.Chiediamo al Campidoglio di ascoltare l’esigenze reali delle famiglie e dei, rivedendo i piani alimentari proposti che, dati alla mano, certificano, l’enorme fallimento” conclude la nota.