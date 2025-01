Oasport.it - Pallamano, Mondiali 2025: Croazia e Norvegia in festa davanti al proprio pubblico

Leggi su Oasport.it

Quattro gironi sono tornati in azione quest’oggi nel day-4 deidi. La Germania vede l’accesso al Main Round in una giornata che ha premiato anche Olanda, Ungheria, Portogallo,, Egitto e.Il Gruppo A, importantissimo in chiave Italia, ha visto i tedeschi imporsi nei confronti della Svizzera (27-30), mentre la Repubblica Ceca non ha pareggiato con il punteggio di 19 pari contro la Polonia.Oltre alle partite disputate al ‘Jyske Bank Boxen’ di Herning anche l’Arena di Varaždin () è stata protagonista con le affermazioni di Ungheria sulla Guinea (15-35) e di Olanda nei confronti della Macedonia del Nord (37-32).Oltre al Gruppo D, sul territorio croato in quel di Zagabria sono scesi in campo anche i protagonisti del Gruppo H. La nazionale croata, paese ospitante dei, non ha commesso nessun errore nella serata odierna, abili a dominare ilincontro contro l’Argentina (32-18).