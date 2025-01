Sport.periodicodaily.com - Palermo-Juve Stabia: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I rosanero cercano l’aggancio ai campani al quinto posto che vale i play-off.si giocherà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Barbera.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa vittoria ottenuta contro il Modena è servita per il morale, ma non per migliorare più di tanto la propria posizione di classifica. La squadra di Dionisi è infatti ottava, ma lontana dalle posizione di vertice dovrebbe stare. Troppi gli alti e i bassi di questa stagione per la squadra di Dionisi che deve necessariamente trovare continuitàI campani non accennano a fermarsi e continuano nel loro campionato di vertice, con il loro sorprendente quinto posto che vale i play-off.