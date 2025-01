Screenworld.it - No Other Land, la recensione: documentare per il cambiamento

Leggi su Screenworld.it

Noè il documentario palestinese-israeliano che descrive gli sforzi del governo israeliano per costringere i palestinesi a lasciare le loro case a Masafer Yatta, nella Cisgiordania meridionale. Il film ha ottenuto sentiti consensi da quando ha vinto il premio come miglior documentario al Festival del cinema di Berlino dell’anno scorso. Diretto da un collettivo palestinese-israeliano di quattro giovani attivisti, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor e Basel Adra, la testimonianza mostra la progressiva demolizione di case e interi villaggi da parte dell’esercito israeliano in territorio Palestinese.Indicato come uno dei principali contendenti per la nomination nella categoria per miglior documentario agli Oscar, Noè il primo film che veramente tratta dell’occupazione Palestinese dallo scoppio della guerra Israele-Hamas nell’ottobre 2023.