Nba Gilgeous-Alexander devastante | Okc demolisce Cleveland

Milano, 17 gennaio 2025 - Il big match della notte Nba se lo aggiudica Oklahoma City, che manda al tappeto, prendendosi così la rivincita dopo il precedente ko nello scontro diretto disputato l'8 gennaio. Sul campo amico, i Thunder si impongono per 134-114, grazie soprattutto ad una partenza da 32-14 nel primo quarto. I padroni di casa non alzano il piede dall'acceleratore nel secondo periodo e staccano i rivali di 26 punti. La musica non cambia nella terza frazione e il parziale da 33-15 nell'ultimo quarto serve ai Cavaliers solo per limitare i danni. Prestazione mostruosa di, autore di 40 punti. Dopo questa affermazione, Okc ha lo stesso record di: 34 vittorie e 6 sconfitte, ossia il migliore della lega. Sorridono Sacramento e Indiana Successo interno anche per Sacramento, che prevale su Houston con il risultato di 132-127.