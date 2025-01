Game-experience.it - Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, pubblicato il trailer gameplay dedicato a Conan il barbaro

Warner Bros. Games ha presentato un nuovodi1:che mostra il combattente ospiteil, l’imponente guerriero Cimmero del filmil(1982). Il personaggioilavrà anche nel gioco le sembianze dell’attore Arnold Schwarzenegger, che lo interpretò nel film, e si unirà al roster di1 dal 21 gennaio in accesso anticipato per i possessori di1: espansione Kaos sovrano e sarà poi disponibile per tutti il 28 gennaio.Nato sul campo di battaglia,è divenuto uno dei guerrieri più temibili che il mondo abbia mai visto grazie al suo instancabile impegno e al combattimento. Dopo aver assistito all’assassinio dei suoi genitori e alla distruzione del suo villaggio per mano del malvagio signore della guerra Thulsa Doom, fu venduto come schiavo.