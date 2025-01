Oasport.it - LIVE Djokovic-Machac 6-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: il serbo domina il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Scappa via il dritto del balcanico.40-40 Risposta aggressiva con il dritto inside out del.AD-40 Servizio e dritto a segno per il ceco.40-40trova un pizzico di riga con il rovescio in uscita dal servizio.40-AD Palla break. Stavolta termina in corridoio il rovescio del boemo.40-40 Rovescio dal centro superbo di. Parità.30-40 Palla break. Rovescio incrociato strepitoso del, che chiude con il dritto a campo aperto.30-30 Pessimo rovescio in uscita dal servizio del ceco.30-15sotterra il dritto in corsa.30-0 In corridoio il dritto incrociato di.15-0 Non passa il rovescio incrociato del balcanico.SECONDO SET6-1SET. A metà rete la risposta di dritto di, termina qui ilparziale.