L’Inter si scopre corta Che fatica le seconde linee

Taremi, Zielinski e Josep Martinez al posto di Sanchez, Klaassen e Audero. Più Palacios e il ritorno di Correa, aggiunti per rafforzare ancor più una rosa così forte che entrambi gli argentini sono rimasti fuori dalla lista Champions. Sulla carta, i cambi così congegnati dalla dirigenza delda una stagione all’altra lasciavano pensare a un upgrade estivo, in una squadra già capace di dominare il campionato. Un’addizione che, come noto a chi bazzica nel calcio, non può essere giudicata come se gli effetti fossero matematici. Non lo sono stati, in effetti, almeno all’arrivo del giro di boa, ovvero le prime diciannove partite di campionato che delimitano il perimetro del girone d’andata. I tre che hanno lasciato Appiano poco avevano dato alla causa, ma chi è subentrato non ha cambiato di molto la solfa.