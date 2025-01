Iltempo.it - L'ammiraglio Cavo Dragone e la nomina di spicco all'interno della Nato

L'Giuseppeè da oggi il nuovo presidente del Comitato militare. Il militare italiano ha preso il posto dell'olandese Rob Bauer, giunto al termine del mandato, in una cerimonia per il passaggio delle consegne per la guida del massimo organo militareche si è tenuta stamani al Quartier generale dell'Alleanza a Evere, alla periferia nordest di Bruxelles. Al momento del suo insediamento, informa una nota,ha riaffermato il suo impegno nei confrontimissione fondamentale, che è di salvaguardare la libertà e la sicurezza dei suoi Paesi membri, in particolare in risposta all'evoluzione delle minacce globali. «L'elezione a presidente del Comitato militare, fortemente voluta dal ministroDifesa Guido Crosetto e di cui sono veramente onorato, rappresenta la fiducia che i miei colleghi capi di Stato MaggioreDifesa dei Paesi alleati hanno riposto in me, ma anche un consolidato riconoscimento dell'importanza dell'Italia nell'Alleanza», ha affermato l'all'inizio del suo mandato.